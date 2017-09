Česká ambasáda v Berlíně se dočká rekonstrukce, schválila vláda

Rekonstrukci české ambasády v Berlíně za víc než půl miliardy korun schválila vláda. ČTK to sdělil tiskový odbor Úřadu vlády. Podle informací ČTK návrh počítá s tím, že by se s přípravou mělo začít příští rok, úprava by měla být dokončena do roku 2023. Budoucnost stavby ze 70. let, která leží v centru Berlína na prestižní adrese Wilhelmstrasse 44, se v posledních letech řešila opakovaně.

Rekonstrukce by se měla uskutečnit v letech 2021 až 2023. Vedle nových kanceláří během ní v budově mají vzniknout i rezidence velvyslance a byty pro zaměstnance, kterých má být nově více než 30. Celkový vzhled stavby má i po rekonstrukci zůstat zachován.