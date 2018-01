Češi vybírají prezidenta, Zemana napadla aktivistka

Češi volí prezidenta republiky. Na výběr mají devět kandidátů. Mandát obhajuje Miloš Zeman, vystřídat na Pražském hradě ho na příštích pět let hodlá osm mužů. První den hlasování poznamenal incident, při němž k Zemanovi ve volební místnosti přiběhla žena vysvlečená do půli těla, ochranka ji zadržela. O volby je zatím zájem, v prvních hodinách volila v průměru asi pětina lidí. Hlasování v sobotu pokračuje od 08:00 do 14:00. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne se o hlavě státu za 14 dní ve druhém kole.

Během pátku už volili současný prezident i všichni jeho vyzyvatelé. Kromě Zemana o nejvyšší ústavní funkci usiluje bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, někdejší premiér Mirek Topolánek, textař a podnikatel Michal Horáček, diplomat Pavel Fischer, lékař Marek Hilšer, podnikatel Vratislav Kulhánek (ODA), vydavatel a producent Petr Hannig (Rozumní) a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté). Jen jeden z nich se 8. března slavnostně ujme prezidentské funkce.

Žena, která se vrhla na prezidenta v pražských Lužinách, anglicky křičela "Zeman - Putinova děvka", stejná slova měla napsaná na hrudi. Okamžitě proti ní zakročila ochranka, prezident z místnosti s osobními strážci poté odešel. Po několika minutách se vrátil a vhodil lístek do urny. Uvedl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která podle něj nedávno napadla také papeže. Policie případ prošetřuje jako podezření z trestného činu výtržnictví. Hnutí Femen se k napadení přihlásilo a uvedlo, že šlo o ukrajinskou aktivistku.