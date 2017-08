Češi v cizině budou volit poslance na 109 místech

Češi v zahraničí si budou moci v říjnových volbách vybírat poslance na 109 místech. Jde především o zastupitelské úřady ČR ve světě. Hlasovat budou moci i vojáci na základně Balad v Iráku. Vyplývá to z informací ministerstva zahraničí. Čeští občané, kteří jsou v zahraničí dlouhodobě či trvale, se mohou zapsat na zastupitelských úřadech do voličských seznamů. O zápis mohou požádat do 10. září. Češi, kteří do zahraničí míří, si mohou v ČR vyřídit volební průkaz.

Počet Čechů hlasujících v cizině se stabilně zvyšuje. Při premiéře před 15 lety přišlo hlasovat zhruba 3800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6700, o čtyři roky později 8222. K předčasným sněmovním volbám před čtyřmi lety se dostavilo na ambasády 10.571 voličů z asi 14.000 zapsaných voličů.