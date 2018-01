Češi unesení v Libanonu nemají nárok na odškodné 40 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu, v níž tvrdili, že stát v jejich případu selhal a mohl únosu zabránit. Soudkyně Edita Votočková uvedla, že v jejich případu neshledala žádné pochybení státních orgánů. Celé jednání trvalo zhruba půl hodiny. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Žalobu k soudu podali čtyři z pěti unesených Čechů - advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří v Libanonu zmizeli v roce 2015. V zajetí byli 199 dní. Žalobu podali poté, co neuspěli u ministerstev financí, spravedlnosti, vnitra a obrany s žádostí o odškodnění.

V minulosti muži uvedli, že civilní rozvědka měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání požádaly Česko Spojené státy. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA. Státy chtěly Fajáda získat kvůli podezření, že spolupracoval s teroristy. Rozhodnutí nevydat Fajáda ostře kritizovalo americké velvyslanectví v Praze. Později se také objevila informace, že Fajáda ve vězení navštívil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Únos Čechů prověřovala také tuzemská policie, která případ odložila. Švarc ale míní, že nemohla na nic přijít, protože narazila na zeď mlčení. Odškodnění po státu z unesených nepožaduje jen vojenský zpravodajec Martin Psík.