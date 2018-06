Češi loni prosázeli rekordních 224 miliard korun, meziročně o 14 procent více. Objem vyplacených výher vzrostl o 17,3 procenta na 184,3 miliardy korun. Hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a podobných her tak dosáhly 39,8 miliardy korun, meziročně o 1,1 procenta více. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva financí (MF) Filip Běhal. Výnos daně z hazardních her plynoucí do veřejných rozpočtů vzrostl na 12,1 miliardy korun. Podle MF se nemusí jednat o konečnou částku, po doměření daně se ještě může změnit.