Dvojice Čechů, Marek Jelínek a Michal Kohoutek, která se loni s dalšími pěti kamarády vydala na koloběžkách napříč Latinskou Amerikou, se po osmi měsících putování a tisících kilometrech v nohou vrátila do domovského Kolína. Doma se ale nezdrží dlouho, v prosinci vyrážejí na další cestu, tentokrát do Asie, řekl ČTK Jelínek. O své zážitky se budou cestovatelé dělit na připravovaných besedách, první plánují na 4. září v pražském Rock Café. Nyní hodlají trávit čas přípravami materiálů na besedy. Čtyři muži a tři ženy ve věku od 24 do 33 let se na cestu vydali v listopadu po půlročních přípravách, aby si splnili sen. Po čtyřech měsících cestování se ale sedmičlenná skupina zúžila v Kolumbii na dva členy, ostatní se neplánovaně rozhodli prozkoumat Národní park Tayrona a navštívit festival v Barranquile. Latinskou Ameriku dva muži projeli napříč z Mexika do Brazílie, na její pobřeží v Sao Paulu se dostali v polovině července. Díky cestování se mohli vykoupat v Pacifiku, Karibiku a Atlantiku.