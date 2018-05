Češi jsou opět bez medaile, podlehli USA 2:3

Pro české hokejisty skončil světový šampionát v Dánsku stejně jako v předchozích dvou letech už ve čtvrtfinále, v němž prohráli s USA těsně 2:3. Stejně dopadli Finové, které poslali překvapivě domů Švýcaři. Výsledek 3:2 naopak znamenal postup Švédska přes Lotyšsko. Souboj dvou tradičních rivalů Kanady a Ruska se rozhodl až v prodloužení, po vítězství 5:4 slavila Kanada.

Kouč Josef Jandač cítil zklamání, ale ocenil mužstvo i realizační tým za maximálně odvedenou práci. "V žádném případě se nehroutíme. Nemyslím si, že bychom se měli stydět za to, co jsme odvedli na turnaji. Mužstvo si postupně sedalo," podotkl Jandač. Nejdelší medailový půst hokejové reprezentace v historii samostatné České republiky trvá a natáhne se minimálně do příštího mistrovství světa v Bratislavě a Košicích už na sedm let. Posledním úspěchem tak zůstává bronz z MS v roce 2012 ve Stockholmu a Helsinkách. "Je to hodně nepříjemné. Víme o tom, že před námi byla generace, která většinou postupovala do boje o medaile a většinou vozila i zlato. Bohužel teď jsou trošku jiné časy. Budeme se to snažit každý rok zvrátit a dělat pro to úplně všechno," řekl brankář Pavel Francouz. Zkušený útočník Tomáš Plekanec ukončil po utkání reprezentační kariéru.