Češi chtějí prorazit počítačovou hrou ze středověkého Posázaví

Jak to vypadalo v Posázaví v dobách krále Václava IV. a jeho bratra Zikmunda? Tisíce hráčů počítačových her už netrpělivě čekají, až si to budou moct vyzkoušet. Česká vývojářská firma Warhorse studio vydává dlouho očekávaný titul Kingdom Come: Deliverance. Jak uvádí iRozhlas.cz, hra zavede hráče do posázavské krajiny kolem hradu Talmberk na začátku 15. století. Tento svět uvidí pohledem Jindřicha, syna kováře, kterému žoldáci povraždili rodinu. Hra neláká hráče na souboje s draky, mágy a podobnými fantasy postavami, ale spíše na velmi propracovaná šermířská střetnutí. V Česku funguje přes 50 vývojářských týmů. A pražská FAMU chystá obor věnovaný počítačovým hrám.