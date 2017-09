Češi a Němci budou objevovat zapomenutá místa v Lužických horách

Češi a Němci od čtvrtka do neděle znovuobjevují čtyři zapomenutá místa v okolí Polevska v Lužických horách. Výsledkem jejich práce bude multimediální turistická stezka. Její slavnostní otevření se plánuje na 28. října. ČTK to sdělila spoluautorka přeshraničního projektu Petra Zahradníčková z Lužického horského spolku.

Do projektu se zapojilo 17 lidí, z toho sedm z Německa. "Výsledný výtvor bude záviset na jejich nápadech a kreativitě. Pravděpodobně to budou kombinace interview s pamětníky, dobové fotografie, čtení, krátká hraná videa," uvedla Zahradníčková. Účastníci budou pracovat s dokumenty, které se jí podařilo sehnat, ale jednotlivá místa i navštíví. Na každém z nich na ně budou čekat pamětníci ve věku 80 až 103 let.