V červenci zemřelo při nehodách na českých silnicích 46 lidí. Je to nejpříznivější červencová bilance v novodobé historii. Oproti loňskému červenci klesl počet obětí o 14. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Za prvních sedm měsíců letošního roku vyhaslo při dopravních nehodách 274 životů. Ve stejném období loňského roku bylo obětí o devět více. Nejtragičtějším dnem letošního sedmého kalendářního měsíce byla neděle 16. července, kdy na silnicích přišlo o život sedm lidí. Tragičtějším dnem letošního roku byla už jen sobota 24. června, kdy v důsledku nehod vyhaslo devět životů. Poslední červencovou obětí na českých silnicích byl dvaatřicetiletý motocyklista, který zahynul v pondělí večer po nárazu do stromu v klesání z Ještědu u obce Hoření Paseky.