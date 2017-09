Černínský palác se otevře veřejnosti

Černínský palác, v němž sídlí ministerstvo zahraničních věcí, se dnes odpoledne otevře veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout historické prostory i zahradu. Uskuteční se také několik diskusí na zahraničně politická témata s vedoucími českých zastupitelských úřadů v zahraničí. Jejich kapacita je ale momentálně naplněna. Sídlo ministerstva zahraničí bude přístupné od 16:00 do 20:00. "Návštěvníkům bude umožněno nahlédnout do nejzajímavějších a nejcennějších prostor barokního Černínského paláce, včetně bytu Jana Masaryka a přilehlé zahrady," uvedlo ministerstvo. Prohlídková trasa je zhruba na hodinu. Akce se koná u příležitosti každoroční porady českých velvyslanců, kteří se do Prahy sjeli v pondělí.