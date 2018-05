Ceny chat a chalup v ČR loni meziročně vzrostly téměř o desetinu

Ceny chat a chalup v Česku v posledních letech rostou, loni se meziročně zvýšily o pět až deset procent. Největší zájem je o Středočeský kraj, zejména údolí Berounky a Posázaví, dále o Krkonoše nebo Šumavu. Klienti většinou požadují nemovitosti v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa bydliště. Přibývá mladších zájemců ve věku od 30 do 40 let a roste zájem o chalupy, které jsou už vybavené. Vyplývá to z vyjádření zástupců realitních kanceláří, které ČTK oslovila.

Podle obchodního ředitele společnosti Bidli Romana Weisera jsou nejvyšší ceny ve vzdálenosti 50 kilometrů od velkých měst, v chráněných krajinných oblastech a na horách. "Pro obyvatele velkých měst je důležitá i doba dojezdu. Nejčastěji lidé hledají rekreační objekty v dojezdové vzdálenosti zhruba do jedné hodiny tak, aby mohli v létě dojíždět přes týden do práce," uvedl Weiser.

U M&M Reality vzrostly ceny chat a chalup v oblíbených rekreačních lokalitách za poslední tři roky až o 40 procent. "Silná poptávka ze strany pražské a brněnské klientely ovlivňuje ceny víkendových nemovitostí v blízkosti těchto měst. A podražily i vzdálenější rekreační lokality," sdělila ČTK mluvčí společnosti Renata Lichtnegerová.