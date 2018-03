Cenu za opravu památek dostal dřevěný most a kaple

Dřevěný most přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou a kaple ukřižování v Jiřetíně pod Jedlovou dostaly cenu za nejlepší opravu historických objektů. Získaly titul Památka roku 2017. Soutěž pátým rokem vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V závěrečné nominaci bylo šest objektů ve dvou kategoriích včetně Werichovy vily v Praze. Starostové obou obcí očekávají, že jim cena pomůže v turistickém ruchu a propagaci.

Dřevěný most přes Jizeru v Bystré nad Jizerou má podle odborníků unikátní konstrukci. V České republice jsou pouze dva mosty obdobné konstrukce. Most nechal vybudovat v roce 1922 mlynář Janoušek pro dopravu obilí do svého mlýna. Konstrukce, opláštění a dekorativní prvky jsou i přes některé drobné opravy v minulosti dochovány v původní podobě. Oprava mostu skončila v roce 2017, zavřený byl kvůli havarijnímu stavu pět let. Most jako celek přenesl jeřáb na břeh, kde odborníci opravili nosné konstrukce. Z menších oprav uspěla kaple ukřižování v Jiřetíně pod Jedlovou. Počátky poutního místa jsou spojeny s legendou o sedmi bratrech rodu Donátů z Jiřetína a zázračných uzdraveních u dřevěného kříže. V letech 1759 až 1764 bylo postaveno zásluhou místního faráře 11 dobových zděných kapliček.