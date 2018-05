Cenu Pavla Kouteckého získal dokument Švéd v žigulíku

Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší celovečerní dokument získal Petr Horký. Porota ocenila jeho snímek Švéd v žigulíku, který je sondou do zákulisí obrody legendární ruské automobilky Lada. Snímek je zprávou o současném stavu Ruska. Snaha západního manažera, který se zasekává na zdánlivých maličkostech připomínajících sovětské pořádky, vyvolává na tvářích diváků úsměv. Při výběru vítězného filmu se porota radila dlouho. Snímek Horkého zvítězil v poměru tři ku dvěma. Krátkometrážní kategorii ovládl Matěj Šmelko s filmem Úhorná. Je to sonda do krušného života obyvatel jedné slovenské vesničky. Zvláštní uznání poroty získali Klára Tasovská a Lukáš Kokeš za snímek Nic jako dřív.

Třiaosmdesát snímků letos přihlásilo 104 tvůrců. Za 12 let existence má Cena Pavla Kouteckého vysoké renomé. Uděluje finanční ocenění pro režiséra vítězného celovečerního i krátkometrážního snímku (100.000, respektive 40.000 korun). Ceny byly předány v ústeckém Činoherním studiu. Kouteckého cena je nově součástí festivalu ELBE DOCK.