Cenu Michala Velíška získala učitelka Darina Nešporová

Cenu Michala Velíška letos získala učitelka z mateřské školy z Olomoucka Darina Nešporová. Zachránila děti, když se na ně při procházce vyřítilo auto, které na mokré silnici dostalo smyk. Cena byla udělena na slavnostním ceremoniálu v rezidenci primátorky Prahy. Porota vybrala tři finalisty ze 114 nominací, 13 nominací ocenilo pomoc dětí do 15 let a dvě nominace odvahu a duchapřítomnost seniorů starších 80 let. O vítězi rozhodli lidé hlasováním na webu. Cena se uděluje na počest střihače televize Nova Velíška, který byl před 12 lety zabit na Karlově náměstí, když se před násilníkem zastal neznámé mladé ženy.

V kritickém momentu 16. června, když auto vyjelo ze silnice na lesní cestu, Nešporová tři děti odstrčila stranou a pětiletého chlapce, který se jí stále držel za ruku, ochránila vlastním tělem, aby se nepopálil od podvozku auta, které je poté zavalilo. Nešporová byla pod autem zaklíněná několik minut a po vyproštění ji transportoval vrtulník do nemocnice s popáleninami a zlomenou pánví. Se zraněními z nehody se léčí od června a v prosinci by se chtěla vrátit do práce. Dalšími finalisty byli Martin Zajíček a Antonín Schneider, pomohli třiapadesátiletému muži v Petřvaldu, kterého postřelil jeho soused. Útočník okolí domu polil benzínem a zapálil. Poté se střelil do spánku, pokus o sebevraždu ale přežil. Třetím nominovaným byl Pavel Skuhrovec z Příbrami, který se vydal zachránit jedenáctiletá dvojčata sousedů z hořícího domu. Jedno dítě mu skočilo do náruče z okna, pro druhé vběhl do hořícího domu. Z domu však vyběhl, protože nemohl dýchat. Chtěl se do domu vrátit, ale hasiči mu to nedovolili. Když jedenáctiletého chlapce našli, byl bez kyslíku příliš dlouho a po několika dnech v nemocnici zemřel.