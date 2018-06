Centrem Prahy vyrazil průvod festivalu Khamoro, ukončil ho liják

Centrem Prahy vyrazil v poledne průvod zhruba dvou stovek romských muzikantů a tanečnic v kostýmech. Akci, která je každý rok součástí festivalu romské kultury Khamoro, ukončila předčasně po čtvrthodině průtrž mračen. Dvacátý ročník přehlídky začal v neděli a vyvrcholí v sobotu večer galakoncertem. "Teď mělo probíhat defilé a bohužel poprvé za dvacet let začalo pršet. Bylo to v takovém běhu a muselo se to přerušit. I to se ale jednou asi muselo stát," řekla ČTK šéfka festivalu Jelena Silajdžić. Krojovaný průvod vyrazil na svou pouť metropolí poprvé v roce 2001. Každoročně se na něj přijdou podívat tisíce lidí. Zatímco v minulosti se v cíli vytvořily skupinky a muzikanti dál vyhrávali a romské dívky tančily, letos se účinkující s nástroji a v kostýmech snažili co nejrychleji schovat před průtrží mračen.