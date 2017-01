Celé Národní muzeum bude po opravě přístupné do půlky roku 2020

24-01-2017 08:34 | Martina Bílá

Všechny expozice Národního muzea v Praze se po generální rekonstrukci otevřou do poloviny roku 2020. Ke stému výročí vzniku Československa příští rok v říjnu skončí stavba a v historické budově se otevře velká česko-slovenská výstava. Novinářům to při kontrolním dni řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Do poloviny roku 2019 budou pro veřejnost zpřístupněny přírodovědecké expozice a o rok později i historické expozice v Nové budově, řekl na dotaz ČTK. Staveniště si v úterý prohlédli předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).