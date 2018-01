Čeho se Češi bojí v letošním roce?

Největší obavy (68 procent) mají Češi v letošním roce z možných útoků takzvaného Islámského státu v Evropě. Vyplývá to z průzkumu, který v polovině prosince pro Český rozhlas zpracovala agentura Median. Pro dalších pětadvacet procent Čechů jsou útoky středně závažnou hrozbou. Lidé mají obavy také z oslabení evropských hodnot vlivem migrace nebo z daňových úniků. 40 procent lidí v Česku má od nového roku hlavně pozitivní očekávání. Věří, že bude lepší než loňský. Každý šestý člověk naopak letos očekává zhoršení. Sběr dat do průzkumu se uskutečnil ve dnech 14. a 15. prosince. Odpovídala v něm tisícovka respondentů nad 18 let.