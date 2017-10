Část výroby škodovek by se prý mohla přesunout do Německa

Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Snaží se tak omezit konkurenci, kterou Škoda představuje pro klíčovou koncernovou značku Volkswagen, řekly agentuře Reuters zdroje z podniku. Premiér Bohuslav Sobotka v reakci uvedl, že se hodlá setkat s vedením Škody Auto i podnikových odborů. Předseda podnikové rady Škody Auto Jaroslav Povšík tvrdí, že v případě přesunu části výroby do Německa by mohlo zaniknout až 2000 pracovních míst. Podle ekonomů by ale přesun neměl znamenat snižování počtu zaměstnanců, protože Škoda Auto se v České republice potýká s nedostatkem kapacit.

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček věří, že všechny plánované investice Volkswagenu ve Škodě Auto budou pokračovat. Ministerstvo podle něj ví o vnitřní diskusi, která se v rámci koncernu už nějaký čas odehrává. "Vyčkejme na případná konkrétní rozhodnutí managementu společnosti, tedy zda vůbec a v jaké podobě by mohlo k přesunům výroby některých budoucích modelů dojít," uvedl ministr. Příznivé recenze a ziskovost automobilů značky Škoda podle agentury Reuters stupňují rivalitu uvnitř skupiny Volkswagen v době, kdy značka VW směřuje k rušení tisíců pracovních míst v rámci odbourávání nadbytečných kapacit v německých továrnách. Německé odbory, které mají pod kontrolou polovinu dozorčí rady Volkswagenu, vidí v úspěchu škodovek hrozbu, ale zároveň i potenciální záchranný kruh.