Část lékařů a lékáren bude ve středu stávkovat, chtějí víc peněz

Asi dvě třetiny praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů nechají ve středu své ordinace zavřené. ČTK to řekl za Koalici soukromých lékařů Petr Šonka. Mimo provoz budou dopoledne na půl hodiny také některé lékárny. Společně protestují proti návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018, která pro ně nepočítá s nárůstem plateb od zdravotních pojišťoven. Lékárníkům v něm chybí navýšení platby za vydání léku na recept, které bude podle nich po zavedení eReceptu komplikovanější. Protestujícím vadí také rostoucí byrokracie. Lékaři budou muset od ledna 2018 vystavovat všechny recepty přes internet. Kvůli eReceptu a další povinnosti elektronicky evidovat tržby zvažují někteří, zejména v důchodovém věku, ukončení praxí. Celkem jich může být asi stovka.

Úhradová vyhláška, která spolu s bodovým ohodnocením zdravotnických výkonů stanoví, kolik za který úkon zdravotní pojišťovna lékaři či nemocnici zaplatí, musí být uveřejněná do konce října. Její návrh počítá s rozdělením 289 miliard korun, což je asi o 15 miliard víc než letos. Meziročně přes devět miliard navíc půjde do lůžkové péče v nemocnicích, kde se od ledna musí na základě rozhodnutí vlády o deset procent zvýšit platy. Ministerstvo zdravotnictví se k návrhu nechce do schválení vyhlášky vyjadřovat.