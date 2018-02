Část hejtmanů uvažuje o škrtech na prezidentské návštěvy v krajích

Část hejtmanů chce seškrtat rozpočet na výjezdní cesty prezidenta Miloše Zemana do krajů. Několikadenní návštěva prezidenta totiž vyjde krajské rozpočty na statisíce korun. Otázku financování výjezdů by mohla už na březnovém zasedání řešit Asociace krajů. Podle ankety serveru iROZHLAS.cz o škrtech uvažuje necelá polovina hejtmanů. Třeba Zlínský kraj v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem z KDU-ČSL loni náklady odmítl a byl ochotný zaplatit jen jedno jídlo do 30ti tisíc korun. Prezident pak místo na Zlínsko vyrazil do kraje Olomouckého. Jak spočítal server Lidovky.cz celkem kraje za Zemanovi návštěvy zaplatily přes 19 milionů korun. Server Hlídací pes pak připomíná, že předchozí prezidenti do krajů tolik nejezdili, ale zato víc utráceli za zahraniční cesty.