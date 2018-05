Část českých politiků považuje Benešovy dekrety za překonané

Podle části českých politiků by se již otázky takzvaných Benešových dekretů neměly z minulosti vytahovat. Někteří politici je považují za vyhaslé, další kritizují opětovné otevírání tématu. Neshodnou se, nakolik ovlivňují česko-německé vztahy. Vyplývá to z ankety, kterou ČTK uspořádala mezi zástupci sněmovních stran a prezidenta Miloše Zemana. Státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU) na sjezdu sudetských Němců v bavorském Augsburgu řekl, že Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy. Označil to za svůj osobní názor.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek ČTK řekl, že otázka Benešových dekretů je pro KDU-ČSL uzavřena. Podle šéfa občanských demokratů Petra Fialy už byly sporné otázky z minulosti překonány mimo jiné i díky česko-německé deklaraci. "Návraty k minulosti ničemu nepomohou, ale na současné vztahy žádný větší vliv mít naštěstí už nemohou," sdělil ČTK. Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček označil výroky za nabubřelé a povýšenecké, česko-německé vztahy podle něj mimořádně poškozují. Téma Benešových dekretů za překonané nepovažuje předseda komunistů Vojtěch Filip. "Kdyby bylo téma překonané, tak by ho za hranicemi neustále nevznášeli. Jsou to právě oni, kdo škodí vzájemným dobrým vztahům. Alespoň víme, před kým se máme mít na pozoru," napsal Filip ČTK.