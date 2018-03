Bývalý premiér Sobotka na začátku dubna rezignuje na mandát poslance

Bývalý premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka skončí s vysokou politikou. K 1. dubnu rezignuje na mandát poslance. Oznámil to na svém facebookovém profilu. Rozhodnutí označil za osobní. Ve Sněmovně by ho měl nahradit bývalý šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák, který se po volbách stal tajemníkem poslanců strany. Sobotka zůstane po odchodu z dolní komory řadovým členem ČSSD. Sobotka uvedl, že k rozhodnutí mnoho měsíců směřoval. "Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní. V aktivní politice jsem strávil téměř čtvrt století, z toho celkem 8 let v soc. dem. vládách, a nyní cítím, že mám ve svém věku zřejmě poslední šanci vydat se - ještě v plné síle - úplně jinou životní cestou," napsal.

Sobotka zasedl v Poslanecké sněmovně poprvé v roce 1996. Několik let řídil ministerstvo financí a v roce 2014 se stal předsedou vlády. Předsedou ČSSD ho členové strany zvolili v roce 2011, kdy nahradil Jiřího Paroubka. Vedení strany ale v polovině loňského roku přenechal tehdejšímu místopředsedovi ČSSD Milanu Chovancovi.

Političtí soupeři ČSSD v reakci na oznámení Bohuslava Sobotky (ČSSD) o odchodu ze Sněmovny oceňují, že bývalý premiér vedl politiku založenou na programu. Poslanecký klub sociálních demokratů poděkoval Sobotkovi za jeho práci. "Politické postoje a názory Bohuslava Sobotky jsem nikdy nesdílel. Po mém vstupu do politiky patřil k mým hlavním ideovým a politickým soupeřům. Vždy jsem však současně oceňoval jeho snahu o slušnou politiku, v níž jde o programový střet, a ne o osobní urážky," řekl ČTK předseda ODS Petr Fiala.