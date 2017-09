Byla to báječná jízda, slavil Fededer triumf v Laver Cupu

Po příchodu do šatny na sebe hráči Evropy stříkali šampaňské. Pak zbytek lahodného moku nalili a každý si loknul. Tak slavili tenisté Roger Federer, Rafael Nadal či Tomáš Berdych zisk Laver Cupu. V po tři dny vyprodané v pražské O2 areně výběr Evropy vedený Björnem Borgem porazil zbytek světa pod dohledem kapitán Johna McEnroea 15:9. "Byl to skvělý týden. V ideálním světě je nejlepší být doma s rodinou, přáteli, ale my máme ještě druhý život na okruhu. A strávit ten čas tímto způsobem byla neuvěřitelná jízda, opravdu. Bylo to lepší, než jsem si dokázal představit," řekl Federer. Švýcarský vítěz 19 grandslamů byl jedním z autorů myšlenky soutěže na počest Australana Roda Lavera. Tak trochu po vzoru golfového Ryder Cupu vznikl Laver Cup a šestice evropských hráčů měřila síly se zbytkem světa.

V poslední dvouhře Federer otočil zápas s Australanem Nickem Kyrgiosem, v supertie-breaku odvrátil mečbol a završil triumf Evropy. Navíc mu pomohli fanoušci, kteří byli vždy na jeho straně a dostávalo se mu největšího potlesku. První ročník Laver Cupu bojoval o místo na slunci. V Praze vše fungovalo výtečně a zdá se, že by soutěž mohla mít místo v tenisové sezoně. Federera mile překvapil přístup všech hvězd k Laver Cupu. Nikdo neměl povinnost spát ve společném hotelu, ale všichni tak učinili.