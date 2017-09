Budějovický Budvar navaří zvláštní várku piva, ze které naplní 122 lahví pro papeže Františka, který je dostane osobně při adventní audienci 13. prosince. Předá mu je českobudějovická delegace, v níž bude diecézní biskup Vlastimil Kročil i zástupci pivovaru. "Je to poprvé, co pivo pro Vatikán dodáváme. Bude to limitovaná edice lahví, které se nebudou prodávat," řekl mluvčí Budvaru Petr Samec. Budvar zaměstnává 670 lidí. Loni vyvezl do 77 zemí 975.000 hektolitrů, tedy 60,4 procenta své produkce.