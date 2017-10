Brno získalo ocenění za projekt přidělení bytů slabším rodinám

Brno získalo ocenění za projekt přidělení bytů sociálně slabým rodinám s dětmi. Evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA) ho vyhodnotila jako nejlepší projekt v Evropě, který řeší bytovou nouzi. Brno uspělo s projektem nazvaným Rapid Re-Housing, ve kterém přidělilo slabším rodinám v bytové nouzi 50 městských bytů. Nominované byly kromě Brna například projekty měst Glasgow a Helsinky. Brno získává peníze za nájem přímo z dávek na bydlení.

Celkem 16 rodin bydlí v bytech už rok, z toho 15 rodinám byla smlouva prodloužena. "Projekt si tak po roce fungování drží 94procentní úspěšnost, což je srovnatelné s obdobnými projekty v zahraničí a výsledek je nad původní očekávání," uvedla Kateřina Gardoňová z tiskového oddělení magistrátu. Podle ní česká vláda v roce 2015 schválila strategii boje proti sociálnímu vyloučení a dala si za cíl do roku 2020 přestěhovat 6000 rodin z ubytoven do bytů. "Projekt Rapid Re-Housing Brno jasně ukazuje, že je to možné a udržitelné řešení a že prakticky jakákoliv rodina je schopna si udržet bydlení, pokud je jí poskytnuta šance a správná podporai," uvedla Gardoňová.