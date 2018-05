Brněnská muzea se návštěvníkům otevřela na noc

Galerie a muzea v Brně se zájemcům otevřela na noc. Do čtrnáctého ročníku Brněnské muzejní noci se zapojilo kolem 30 institucí. Lidé se mohli dostat na jinak nepřístupná místa a v netradiční dobu. Tradičně velký zájem je každoročně o expozice Technického muzea, kde se už krátce po zahájení tísnily stovky lidí. Rušno bylo i na Špilberku. Po jeho zákoutích provedla návštěvníky speciální hra Zašifrovaná osmička, týkající se osmičkových výročí. Kromě let 1618/48 došlo i na roky 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. Zajímavostí byl nový projekt BRRR NO, který přímo v ulicích oživil staré brněnské pověsti. Akce se konaly nejen v Brně ale i v blízkém okolí. Lidé mohli ochutnat pivo, které bude vařit pivovar v Předklášteří.