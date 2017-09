Britská stíhačka v Pardubicích vyjela při přistání mimo dráhu

Na pardubickém letišti pilot britského letounu v pátek neubrzdil stroj a vyjel z mokré přistávací dráhy do trávy. Podle prvotních informací nepochybil. Podmínky pro přistání byly špatné. Škody na letištní ploše ani letounu nebudou patrně žádné. Novinářům to řekl na letecké přehlídce CIAF v Hradci Králové velitel vzdušných sil Armády ČR Jaromír Šebesta. Pilot letounu Eurofighter Typhoon měl původně přistát v Hradci Králové jako účastník letecké přehlídky CIAF. V Česku celý den pršelo, v Hradci Králové nebyly vhodné podmínky pro přistání, proto pilot letěl do Pardubic. Nejspíš kvůli mokré dráze stroj neubrzdil a skončil v trávě. Brzdy pro zastavení stroje ani brzdící padák k včasnému zastavení letounu nestačily.