Britská skupina Iron Maiden zahraje dnes večer v Praze

Britská heavymetalová legenda Iron Maiden dnes vystoupí na pražském letišti v Letňanech. Koncert se uskuteční v rámci evropského turné s názvem Legacy Of The Beast World Tour, která začalo v estonském Tallinnu 26. května. Jako předkapely se představí The Raven Age a Killswitch Engage.

Do České republiky se Iron Maiden vrací po dvou letech po úspěšném celosvětovém turné v letech 2016 až 2017 na podporu svého alba The Book of Souls.