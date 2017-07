Britské úřady zabavily na francouzské straně tunelu pod kanálem La Manche desítky funkčních ručních zbraní a munici. Oznámila to policie. Podle ní je to rekordní množství. Zbraně, schované v autě, byly patrně určeny pro běžné zločince. V souvislosti s nálezem byli zatčeni a obviněni dva muži, z nichž jeden je podle britského tisku Čech žijící v Británii a druhý Polák. Oba soud poslal do vazby. Polák byl podle serveru Sky News zatčen na místě a Čech v britském přístavním městě Dover.