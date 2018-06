Bouřky zaměstnaly hasiče, v Praze utonula mladá žena

Silné bouřky s přívalovými srážkami, krupobitím a nárazovým větrem zasáhly Semilsko, Bruntálsko, Šumpersko i Prahu. V hlavním městě si prudký liják vyžádal jednu oběť na životě - mladá žena utonula zřejmě poté, co ji při hledání takzvaných kešek v kanalizačním kanále spláchla přívalová vlna. Další člověk se nadále pohřešuje. Další dva příznivce tzv. geocachingu odvezli záchranáři do motolské nemocnice. Místy napršelo při bouřkách více než 50 milimetrů srážek. Hasiči zasahovali u desítek případů, hlavně odčerpávali vodu a odstraňovali popadané stromy. Bouřky vydrží na většině území až do nedělního večera, podle meteorologů by ale měly už být slabší.

V Praze vyjížděli hasiči k více než 50 případům. Odčerpávali vodu ze zatopených tunelů, sklepů, garáží i historického Anežského kláštera, odstraňovali stromy, které spadly na silnice nebo auta. Přívaly deště a stromy na silnicích na několika místech zkomplikovaly automobilovou dopravu i MHD. Hodně práce přidělalo počasí i hasičům v Libereckém kraji, měli přes 30 výjezdů. Odčerpávali zejména vodu ze zaplavených míst a odstraňovali popadané stromy.