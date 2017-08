Bouře poničily Lesům ČR přes 230.000 m3 dřeva

Bouře se silným větrem poničily v uplynulých dvou týdnech v lesích státního podniku Lesy ČR přes 230.000 metrů krychlových dřeva. Škody půjdou do desítek milionů korun. Kalamitní dříví by chtěl podnik zpracovat do konce roku, v některých lokalitách se těžba polámaných stromů může protáhnout do jara roku 2018. Zákazy vstupů do poničených lesů vydaly úřady v Královéhradeckém a Olomouckém kraji. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Objem zničeného dřeva představuje necelá tři procenta celoročního objemu těžby dřeva ve státních lesích, který je kolem osmi milionů metrů krychlových. Dosud největší živelní kalamitou v historii Lesů ČR byl orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.