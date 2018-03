BMW do vývojového centra u Sokolova investuje 250 milionů eur

BMW chce do vývojového centra a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč. V rámci své největší investice ve východní Evropě zaměstná několik set lidí. Vyplývá to z návrhu prohlášení automobilky a vlády, které by měl ve středu schvalovat kabinet. BMW oznámilo záměr vytvořit testovací centrum pro autonomní řízení a digitální technologie loni v prosinci. Centrum se bude skládat z více než 100 kilometrů zkušebních drah včetně různých technických zařízení. Celková rozloha bude přibližně 525 hektarů.

Lokalita pro projekt se využívala jako výsypka při těžbě hnědého uhlí a po ukončení těžby Sokolovská uhelná začala s rekultivací. Karlovarský kraj již slíbil, že vybuduje napojení silnic a zázemí pro vývojové centrum. Podle odhadů to bude stát 40 milionů korun.