Katolická církev chce prostřednictvím Svazu měst a obcí a Svazu místních samospráv navázat dlouhodobější spolupráci s představiteli obcí. Od podzimu by zástupci církve chtěli začít uzavírat s městy a obcemi memoranda, která by měla vést k většímu zapojení církve do obecního života a vyšší vzájemnosti mezi obyvateli. Novinářům to po 110. plenárním zasedání České biskupské konference (ČBK) na Velehradě řekl kardinál Dominik Duka. Dodal, že církev se chce dohodnout například na úpravách v okolí kostelů a hřbitovů nebo na pronájmu pozemků. Stranou nemá zůstat ani charitativní práce. Farní charity se podle něj stávají součástí sítě sociálních služeb.