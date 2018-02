Biatlonistka Vítková má bronz, rychlobruslařka Sáblíková dojela čtvrtá

Česká výprava má na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu první medaili, biatlonistka Veronika Vítková skončila třetí ve sprintu. Na stříbrnou Norku Marte Olsbuovou ztratila 1,6 sekundy. S více než čtyřiadvacetisekundovým náskokem vyhrála Němka Laura Dahlmeierová. V nezvykle pozdním večerním čase se Vítková vyrovnala s mrazem i větrem na střelnici. Minula jen druhou ránu vestoje a rychle běžela. "Na trati to bylo těžké, protože foukalo. Chvílemi tam byly úplné větrné mlýny, co nás zastavovaly, na střelnici se to taky točilo. Naštěstí jsem dokázala vleže zareagovat na vítr, tam mi to popadalo, škoda jedné rány vestoje," komentovala svůj výkon Vítková.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila v olympijském závodě v Kangnungu na trati 3000 metrů čtvrté místo. Trojnásobná olympijská vítězka prohrála s trojicí nizozemských závodnic, od bronzu ji dělilo 52 setin sekundy. Zlato získala překvapivě Carlijn Achtereekteová, která dosud ve Světovém poháru nepronikla do první desítky. Sáblíková, kterou v této sezoně pronásledovaly zdravotní potíže, jela v poslední dvojici a věděla, že na medaili bude potřebovat čas na hranici čtyř minut. Poslední kolo zajela nejrychleji ze všech za 32,02, ale ztrátu se jí už dohnat nepodařilo. Výsledný čas 4:00,54 ji stačil jen na čtvrté místo. Jednadvacetiletá Nikola Zdráhalová při své olympijské premiéře obsadila 15. příčku. Obrovské zklamání. Tak popsala Martina Sáblíková své první vystoupení na olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Já jsem opravdu dělala, co jsem mohla. Víc to nešlo," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Dnes ji navíc záda vůbec nelimitovala. "Ne, ne. Záda s mým výkonem neměla nic společného. Ta grimasa, kterou jsem udělala po projetí cíle, byla reakcí na čtvrté místo, které jsem viděla u svého jména," přiznala. Sáblíkovou v Pchjongčchangu čeká ještě závod na 5000 metrů, ve kterém bude obhajovat zlato ze Soči a Vancouveru.

Sáňkař Ondřej Hyman je v polovině olympijské soutěže dvacátý. Vede Němec Felix Loch, který po triumfech z Vancouveru i ze Soči míří za třetím zlatem.

Po polovině soutěže skokanů na středním můstku vede v Pchjongčchangu Polák Stefan Hula před svým krajanem a lídrem Světového poháru Kamilem Stochem a Norem Johannem Andrem Forfangem. Roman Koudelka postoupil do druhého kola na 26. místě, Viktor Polášek skončil čtyřiačtyřicátý.