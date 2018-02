Biatlonisté dojeli ve smíšené štafetě na olympijských hrách osmí

Čeští biatlonisté skončili ve smíšené štafetě na 2x6 a 2x7,5 kilometru na olympijských hrách v Pchjongčchangu osmí a neobhájili stříbro ze Soči. Úvodní dvojici Veronice Vítkové a Markétě Davidové nevyšla střelba a v polovině závodu reprezentační kvarteto ztrácelo na čelo přes minutu. Ondřeji Moravcovi a Michalu Krčmářovi se už osmé místo nepovedlo vylepšit. Ze zlata se radovala Francie především díky skvělému finiši Martina Fourcada, který stáhl více než půlminutovou ztrátu na čelo. Druzí dojeli Norové.

Němečtí sdruženáři si rozebrali všechny olympijské medaile v závodu na velkém můstku. Zvítězil úřadující mistr světa Johannes Rydzek před Fabianem Riesslem a Ericem Frenzelem, jenž před šesti dny na hrách v Pchjongčchangu získal zlato ze středního můstku. Nejlepším z kvarteta Čechů byl devatenáctý Tomáš Portyk. Na 26. místě skončil Miroslav Dvořák a oproti závodu na středním můstku si pohoršil o pět příček. Ondřej Pažout byl 37., Lukáš Daněk o dalších devět míst za ním.

Popáté za posledních sedm let se čeští hokejisté utkají ve čtvrtfinále velkého turnaje s týmem USA a do všech zápasů zasáhl útočník Roman Červenka. Dobře tak ví, že na olympiádě ve středu nečeká reprezentaci nic jednoduchého. V polovině případů totiž Američané český výběr vyřadili ze hry o medaile. Uspěli na předešlé olympiádě v Soči i na mistrovství světa 2016 v Moskvě, na šampionátech v Bratislavě 2011 a Minsku 2014 naopak vyhráli Češi. Češi na olympiádě v Pchjongčchangu vyhráli všechny zápasy základní skupiny a postoupili přímo do čtvrtfinále. Američané v první části turnaje prohráli se Slovinskem i s ruskými hokejisty a porazili Slovensko, se kterým se následně utkali i v osmifinále a opět uspěli.