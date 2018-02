Berndta nezastavil ani zlomený palec, v kombinaci dojel šestnáctý

Český lyžař Ondřej Berndt chtěl v alpské kombinaci útočit na dvacáté místo. Sjezd se mu příliš nevydařil, sám si byl vědom chyby, která ho stála umístění mezi třiceti nejlepšími, ale ve slalomu si všechno vynahradil a nakonec skončil šestnáctý. V rozhovoru pro Radiožurnál pak vysvětlil, že závodil se zraněním. Den před kombinaci mu slalomová hůl zlomila palec pravé ruky. "Ještě před závodem jsem si vyzkoušel tréninkový slalom a palec vůbec nebyl cítit, takže jsem do toho šel, jako by se nic nedělo. Jednou mě to trošku praštilo, ale to jsem cítil až v cíli, takže mě to vůbec neovlivnilo." Zlato vyhrál rakouský favorit Marcel Hirscher.

Snowboardcrossařka Eva Samková má za sebou na olympiádě v Jižní Koreji první trénink. Závod ji čeká až za týden, Hry si ale zatím užívá. Češka byla jednou mála závodnic, které velmi náročnou tratí projížděly bez výraznějších problémů. Technicky horší a fyzicky méně zdatnější snowboardcrossařky se dokonce nedostaly ani za úvodní bouli. Přes ní se totiž přenesou, jen když zvládnou nezvyklý začátek, kdy skáčou do sedmimetrové díry. Český tým ale trénoval na podobné rampě na Dolní Moravě, a tak Evě Samkové startovní sekce potíže nedělala a z trati měla dobrý pocit. Do páteční kvalifikace a následujícího závodu má ještě česká snowboardcrossařka čas zdokonalit místa, ve kterých měla na trati rezervy.

Olympijskou soutěž sáňkařek vyhrála stejně jako v Soči Němka Natalie Geisenbergerová. Mezi německou trojici se dokázala v Pchjongčchangu vklínit jen Kanaďanka Alex Goughová, která získala bronz. Tereza Nosková skončila mezi třicítkou závodnic na 27. místě. Nosková při olympijském debutu zajela nejlépe hned první pondělní jízdu. Za nejlepšími zaostávala v každém kole o více než sekundu a nepostoupila mezi dvacet závodnic, které absolvovaly čtvrtou jízdu.