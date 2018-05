Benešovy dekrety jsou podle Babiše uzavřená záležitost

Poválečné Benešovy dekrety jsou podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) uzavřená záležitost. Premiér si nedovede představit, že by se sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení konal v Česku. Uvedl to ve Sněmovně v rámci interpelací. Obdobně reagoval i ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). "Nic takového nenastane, pro nás je to jednou provždy uzavřená záležitost," uvedl Babiš. Reagoval tak na obavy poslance KSČM Jiřího Valenty, zda nehrozí vracení majetku zabaveného sudetským Němcům po druhé světové válce na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Poslanec poukázal na slova státního tajemníka německého ministerstva vnitra Stephana Mayera (CSU), který před týdnem na sudetoněmeckém sjezdu prohlásil, že Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy.