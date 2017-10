Bělobrádek zůstává předsedou lidovců

Pavel Bělobrádek zůstává předsedou KDU-ČSL. Kvůli špatnému volebnímu výsledku strany nabídl rezignaci, celostátní konference lidovců ji ale nepřijala. Na tiskové konferenci po jednání nejvyššího lidoveckého orgánu mezi sjezdy řekl, že žádný politik KDU-ČSL nevyslovil zájem stát se novým předsedou. Lidovci se také dohodli, že se v příštím roce neuskuteční mimořádný stranický sjezd, který by mohl změnit vedení strany. Celostátní konference lidovců také zavázala poslance strany, aby nevstupovali do koalice s hnutím ANO ani nijak nepodpořili menšinovou vládu, a to ani odchodem ze Sněmovny při hlasování.