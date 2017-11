Bělobrádek po schůze u Zemana zopakoval, že KDU míří do opozice

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek po povolební schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na lánském zámku zopakoval, že lidovci míří za současné situace do opozice. Bělobrádek kritizoval před novináři vítězné hnutí ANO a jejího předsedu Andreje Babiše kvůli tomu, že o kabinetu nevyjednává a nepředložilo ani návrh na uspořádání Sněmovny. Babiš tím, že trvá na své menšinové vládě a lpí na funkci premiéra, blokuje podle Bělobrádka další jednání. Přijatelná by podle něho byla i varianta polopolitické nebo úřednické vlády, která by odstranila nynější pat. Lidovci v říjnových sněmovních volbách část voličské přízně ztratili. Přišli o čtyři mandáty, bude je zastupovat deset poslanců.