Bělobrádek navrhuje domluvu na menšinové vládě bez ANO, SPD a KSČM

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek navrhne lídrům dalších stran vyřešit vládní krizi vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, to je víc mandátů, než kterými disponuje ANO. Zástupci šesti z devíti sněmovních stran se sejdou ve středu pravděpodobně po jednání Sněmovny na pozvání hnutí STAN. Bělobrádek požádá v tomto týdnu o konzultaci na Hradě. Už dnes oslovil Hrad s prosbou o schůzku s prezidentem předseda ODS Petr Fiala. Neschopnost hnutí ANO složit vládu podle něj dovedla Českou republiku do politické krize.

Ve středu Bělobrádek navrhne lídrům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se myšlenkou společné menšinové vlády, aby byl kandidát na premiéra nadstranický, nestranický nebo z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. "Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO," řekl. Takové řešení by bylo opakem Babišových snah získat tichou podporu menšinové jednobarevné vládě ANO za programové ústupky ostatním stranám. Podle lídrů ostatních stan je zvažování takového řešení předčasné, čekají, jak se vyjádří prezident.