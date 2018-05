Během dvou dnů zmizely z přírody Krkonoš skoro čtyři tuny odpadků

Během dvou dnů sesbírali dobrovolníci a pracovníci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) při Akci Čisté Krkonoše téměř čtyři tuny odpadků. Výsledek je podobný jako minulý rok. "Strážci vždy vytipují trasy tak, aby se nikdo nevracel po už vyčištěné oblasti. To by byla zbytečná vycházka a je potřeba udělat co nejvíc práce," uvedl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Do úklidu se zapojilo asi 240 zaměstnanců KRNAP a pět desítek dobrovolníků. Množství odpadků několik let stagnuje nebo i mírně klesá. Podle Drahného jsou návštěvníci disciplinovanější.