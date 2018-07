Bavorský ministr chce zastavit migranty přicházející přes Česko

Z České republiky do Bavorska přichází ilegálně stále více imigrantů, řekl v rozhovoru v německém nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Uvedl také, že tyto migranty chce zastavit. O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v dnešním rozhovoru v listu Welt am Sonntag i ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko.