Babišova vláda podpořila návrh ČSSD na zrušení karenční doby u nemocenské

Vláda v demisi podpořila návrh ČSSD na obnovu náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci. Novinářům to po jednání řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Na základě doporučení legislativců měl kabinet vyslovit záporné stanovisko, podle Babiše však bude věc předmětem jednání s ČSSD o vládě, kterou by měla podporovat KSČM. Je však podle něj nutné vyřešit některé výhrady a záležitost projednat také s tripartitou. Babiš řekl, že ANO při vládních vyjednáváních navrhne, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Nyní zaměstnavatelé proplácejí 4. až 14. den. Náklady firem by vzhledem ke stejnému počtu proplácených dnů zůstaly stejné, ale lidé by od firem dostali peníze i za první dny stonání. Nyní za první tři dny nemoci nedostávají nic. Po uplynutí 11 dnů nemoci by na sebe náklady vzaly pojišťovny.

O zrušení takzvané karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci, kdy pacienti nedostávají nemocenskou, by měla projednat tripartita na svém příštím zasedání 9. května. Odbory budou prosazovat, aby se v prvních dnech nemoci nemocenská nesnižovala pod 60 procent průměrného denního výdělku, jak to nyní platí pro nemocenskou od čtvrtého dne nemoci.