Babiš: Zájem ČR na ochranu Čechů v Británii je v dohodě o brexitu

Český zájem na zachování současné úrovně práv českých občanů v Británii po brexitu se podařilo zapracovat do připravované rozvodové smlouvy mezi Evropskou unií a Británií. Novinářům to po jednání s hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Za důležité považuje, aby se do budoucna podařilo zachovat i obchodní vztahy mezi Českem a Británií. Barnier uvedl, že možné budoucí uspořádání mezi EU a Británií by mohlo být na bázi dohody o volném obchodu, proti současnému stavu by to znamenalo určité omezení.

V Británii podle Babiše žije zhruba 50.000 českých občanů. Česko od rozhodnutí Spojeného království opustit unii označuje za svou prioritu, aby se práva těchto lidí nijak nekrátila poté, co Británie z EU příští rok odejde.