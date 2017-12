Babiš: Z jednání vyplynulo, že o toleranci vlády uvažuje jen KSČM

Z jednání ANO s ostatními stranami podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vyplynulo, že o toleranci jeho vlády je ochotna uvažovat pouze KSČM. Ostatní strany to odmítly. Vývoj pro druhý pokus o sestavení kabinetu Babiš nechtěl předjímat. Podotkl pouze, že získal dojem, že si ODS, Piráti a SPD věří pro případné předčasné volby. Ty by ale nepovažoval za nejlepší řešení. "Strany a hnutí, s kterými jsme jednali, mají jasné návrhy. Chtějí zůstat v opozici a my ve vládě to máme odpracovat," řekl Babiš novinářům po čtvrtečních schůzkách s SPD a Piráty. Předseda Pirátů Ivan Bartoš po schůzce uvedl, že strana jednobarevnou vládu Andreje Babiše (ANO) nepodpoří ani tím, že by při hlasování o její důvěře odešli ze sálu. Piráti ale chtějí hledat programové shody a přišli se čtyřmi body, které je třeba prioritně prosazovat, i když vláda nedostane důvěru. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek jmenoval zveřejňování smluv ČEZ v registru smluv, omezení politických "trafik" ve státních firmách, změny v exekucích a boj proti evropským daňovým rájům. Také předseda SPD Tomio Okamura po schůzce s Babišem uvedl, že Hnutí SPD nepodpoří menšinovou vládu ANO, a to ani odchodem ze sálu. Poslanci SPD budou podle něj hlasovat proti vzniku vlády s důvěrou kvůli programovým rozporům i personálním výhradám, například vůči ministryni obrany Karle Šlechtové, ministru dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

V předchozích dnech se Babiš setkal i s ostatními sněmovními stranami s výjimkou TOP 09, jednání s ní z časových důvodů odložil na leden. TOP 09 ale už předem, jako většina ostatních stran, jasně deklarovala, že menšinovou vládu ANO nepodpoří. Na jednáních pouze KSČM vyslovila ochotu uvažovat za splnění jistých programových podmínek o toleranci vlády.