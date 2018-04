Babiš vyzval k větší aktivitě při digitalizaci státní správy

Digitalizace státní správy vázne a měla by být prioritou budoucích vlád. Při zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a vyzval k vyšší aktivitě v této oblasti. "My jako vláda, i když v demisi, považujeme digitalizaci za jeden z našich hlavních cílů. Není to úkol jedné vlády. Bohužel jsme toho v minulosti moc neudělali. Paradoxně minulá vláda udělala dva digitální projekty, jeden se jmenuje EET a druhý e-recept, který dokončujeme. Zahájili jsme projekt Digitální Česko, na který se dívám jako na něco, co má občanům zlepšit život," řekl Babiš.

Dvoudenní konference ISSS se účastní přes 2000 odborníků a je zaměřena na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. K hlavním tématům patří i nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které by mělo začít platit v květnu a vedle firem a organizací se dotkne i živnostníků. Na konferenci se bude jednat například i o koncepci chytrých měst.