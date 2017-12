Babiš: Vláda urychleně připraví novelu zákona o EET

Vláda Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s výrokem Ústavního soudu, který zrušil některé části zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) urychleně připraví novelu předpisu. Babiš to řekl novinářům na tiskové konferenci po skončení unijního summitu v Bruselu. Klíčové podle něj je, že Ústavní soud současně řekl, že zákon není protiústavní.

Ústavní soud zrušil například plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Babiš řekl, že třetí a čtvrtá vlna EET se neruší, ale pouze odsouvá. Jako celek ale zákon u soudu obstál a dál platí. "Chvíli jsem o tom mluvil s (ministryní financí Alenou) Schillerovou, samozřejmě to rozhodnutí respektujeme, důležité je, že soud řekl, že zákon není protiústavní a je to legitimní nástroj na výběr daní," řekl Babiš novinářům.