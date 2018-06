Babiš v neděli seznámí Zemana s ministry své druhé vlády

Prezident Miloš Zeman přijme v neděli odpoledne premiéra Andreje Babiše (ANO) na zámku v Lánech. Babiš před týdnem avizoval, že pokud dopadne kladně stranické referendum ČSSD o vládní spolupráci s ANO, o víkendu by prezidentovi chtěl představit kompletní seznam navrhovaných ministrů své druhé vlády. První Babišův kabinet nezískal důvěru v polovině ledna, od té doby vládne v demisi. Zeman jmenoval Babiše premiérem podruhé minulou středu. Před poslance chce Babiš se žádostí o důvěru předstoupit zhruba za měsíc, hlasování o důvěře by se podle něj mohlo uskutečnit ve středu 11. července. Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády s ANO schválí, strana obsadí podle dohody pět ministerstev.