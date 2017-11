Babiš už má víceméně jasno o jménech až 8 ministrů pro svou menšinovou vládu

Širší vedení hnutí ANO vyzvalo své hejtmany, kteří se stali zároveň poslanci, aby si stejně jako Jaroslava Pokorná Jermanová ze středních Čech vybrali, kterou z funkcí budou zastávat. ČTK a serveru iDnes.cz to po jednání řekl předseda hnutí Andrej Babiš. Zároveň uvedl, že má víceméně jasno o obsazení sedmi až osmi křesel v menšinové vládě, kterou skládá.Babiš uvedl, že hledá odborníky mimo jiné na ministerstvo školství, průmyslu a obchodu a kultury. "Na obranu máme vícero možných tipů. Vedeme nějaké konzultace," řekl. Ministrem obrany už podle některých informací nemá být Martin Stropnický (ANO), jenž by mohl zamířit do čela ministerstva zahraničních věcí. "S panem Stropnickým se bavíme, není to ještě úplně jasné," podotkl Babiš. Stropnický byl mimo jiné velvyslancem v Portugalsku, Itálii a ve Vatikánu.

Ve vládě by měli zůstat další nynější ministři za ANO Richard Brabec, Dan Ťok, Robert Pelikán a Karla Šlechtová. V jejím případě údajně není úplně jasné, zda dál povede ministerstvo pro místní rozvoj. Menšinová vláda, která ale nyní nemá ve Sněmovně většinovou podporu, připraví podle Babiše programové prohlášení s vyznačením pasáží, které budou zahrnovat programy jiných stran. Na tomto základě je bude chtít Babiš přesvědčit o podpoře kabinetu.